Потрібно вміти заздалегідь оцінити ситуацію на дорозі

Щороку кількість транспортних засобів у нашій країні зростає, і все більше молодих водіїв отримують права. Але новачки не завжди впевнено та комфортно почувають себе за кермом. Carbazar підготував поради для водіїв-початківців, які допоможуть відчувати себе на дорозі впевнено та швидше набиратися досвіду із керування автомобілем.

Пам’ятайте про дзеркала. Бічні дзеркала та дзеркало заднього виду – головні помічники водія під час дорожнього руху. Вони допомагають під час будь-яких маневрів автомобіля на дорозі (поворотів, зупинок тощо).

Вмійте заздалегідь оцінити ситуацію на дорозі. Під час руху потрібно дивитись не тільки на автомобіль, який їде попереду, але й уміти контролювати пересування транспортних засобів далеко попереду, збоку та позаду вас. Звертайте увагу на дорожні знаки та світлофори, регулюйте швидкісний режим та процеси рушання/гальмування. Завчасно попереджайте інших учасників дорожнього руху про свої маневри.

Не піддавайтесь на провокації з боку інших водіїв. Часом водії можуть відволікати один одного та зухвало себе поводити, особливо, коли мова йде про затори. Не звертайте увагу, не нервуйте та не реагуйте на можливі провокації.

Діти на дорозі. Будьте особливо уважними на вузеньких вуличках, біля шкіл, дитячих садочків та дитячих майданчиків, особливо, коли помітили, що поруч із проїжджою частиною перебувають діти. Рухайтесь повільно та будьте напоготові загальмувати, тому що діти не завжди усвідомлюють небезпеку та можуть зненацька вибігти на дорогу.

Не вмикайте музику занадто гучно. Слухати улюблену музику за кермом не заборонено. Але потрібно пам’ятати, що гучність має бути такою, щоб ви могли чути сигнали інших автомобілів, звуки гальм тощо. Ні в якому разі не слухайте музику в навушниках.

Не грайте в перегони. Якщо ви помітили, що хтось з учасників дорожнього руху перевищує швидкісний режим та хаотично рухається, перелаштовуючись з однієї смуги в іншу, звільніть дорогу і пропустіть такий транспортний засіб, щоб не наражати себе на небезпеку.

Прислухайтесь до порад досвідчених водіїв. Було б непогано, якби на початку ви кермували автомобілем під контролем когось із ваших друзів чи знайомих, які мають досвід водіння. Можливо, інструктор в автошколі відповів не на всі ваші запитання.

Будьте уважними в дощову погоду. Пам’ятайте, що кермувати за несприятливих погодних умов удвічі важче. Негода створює додаткові небезпеки на дорозі. Зокрема пам’ятайте про небезпеку аквапланування, коли автомобіль стає некерованим на покритті, вкритому шаром води.

Дотримуйтесь безпечної дистанції. На жаль, це проблема не тільки новачків, але й багатьох досвідчених водіїв. Неправильна дистанція часто стає причиною масових аварій.

Не користуйтесь мобільним телефоном за кермом. Окрім того, що розмови по телефону під час руху знижують увагу водія, вони ще й заборонені законодавством. Тому слухавка біля вуха може стати не тільки причиною аварії, а й приводом для штрафу.

Контролюйте показники на панелі приладів. Стежте за спідометром, тахометром, сигналами системи ABS, рівнем палива тощо.

Регулярно стежте за технічним станом свого автомобіля. Справні гальма, підвіска, нормативний тиск у шинах, достатній рівень оливи та антифризу тощо стануть ще однією запорукою вашої безпеки на дорозі.

У шаленому круговороті життєвих подій важливо мати місце, де завжди можна підзарядитись енергією та розслабитись за чашечкою улюбленого напою. На щастя, на заправках AMIC ENERGY завжди знайдеться те, що допоможе збадьоритись та підніме настрій. А для постійних клієнтів є приємний бонус – кожна сьома чашка гарячого напою з мобільним застосунком буде безкоштовною. Тож мерщій замовляти ароматну каву, запашний чай чи солодке какао!

Пам’ятайте про ремінь безпеки. На жаль, деякі водії використовують пасок безпеки виключно задля уникнення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Насправді ж, ремінь безпеки щороку рятує тисячі життів по всьому світу під час ДТП. Використання ременя безпеки має стати звичкою під час посадки в автомобіль.

Поцікавтесь конструкцією та характеристиками вашої автівки. Таким чином ви зможете самостійно виконувати елементарні процеси – наприклад, долити мастила або гальмівної рідини.

Не змінюйте смугу, якою рухаєтесь, без нагальної потреби. Думка, що таким чином ви швидше подолаєте певний відрізок шляху, насправді хибна. Постійне перелаштовування автівки із ряду в ряд, скоріше, стане причиною ДТП.

Віддавайте перевагу правій смузі. Якщо права смуга вільна, рухайтесь саме цією частиною дороги. Лівою послуговуйтесь лише для обгону.

Не виходьте з автівки з увімкненим двигуном. Насамперед це може призвести до крадіжки. Залишивши увімкненим двигун, ви ризикуєте залишитись без свого транспортного засобу. Завжди вимикайте двигун та виймайте ключ. Особливо часто такі викрадення стаються на АЗС та під час нетривалих зупинок біля маленьких торгових точок.

Не паркуйтесь у складних та вузьких місцях. Без тривалого водійського досвіду досить важко умістити свій автомобіль між іншими транспортними засобами, коли місця для маневрів недостатньо. Існує ризик ушкодження свого та чужого майна.