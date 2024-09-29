Переповнений паливний бак призводить до засмічення вугільного фільтра

Під час поїздки на АЗС водії намагаються заправити якомога більше палива, щоб максимально відтермінувати наступний візит на заправку. Однак заливати паливний бак «під зав’язку» категорично не рекомендують експерти, стверджуючи, що така помилка водія може дорого йому обійтися в майбутньому, пише «Твоя машина».

Насамперед фахівці звертають увагу, що паливний бак сучасного автомобіля має складну конструкцію, включно з наявністю системи вентиляції для забезпечення оптимального тиску. Відповідні отвори, як правило, розташовані у верхній частині паливного бака спеціально, щоб у них не потрапляло паливо. Якщо заправлятися до повного, ці отвори перекриватимуться, а бензин через них почне виливатися назовні.

Також експерти зазначають, що переповнений паливний бак призводить до засмічення вугільного фільтра. До того ж під час їзди нерівностями є ризик, що паливо з переповненого бака може просочитися назовні через корок і потрапити на розпечені деталі автомобіля, спровокувавши загоряння.