До 8 травня у Львові триватиме громадське обговорення щодо перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті. В середньому тариф зросте на 3-6 грн. Найдорожче буде платити готівкою – 30 грн, тоді як квиток, придбаний через додаток чи «ЛеоКарт» буде коштувати 23 грн, а карткою – 26 грн.

Подорожчання вплине і на електротранспорт, адже після запровадження е-квитка у Львові діють єдині тарифи на весь громадський транспорт.

Попри те, що через різке здорожчання пального у лютому-березні підвищення тарифів здавалось би неминучим, однак у львів’ян досі виникають питання, а чому, наприклад, у прифронтовому Харкові проїзд у метро безкоштовний, а в Києві взагалі тарифи востаннє підвищували у 2018 році.

ZAXID.NET спробував відповісти на ці та інші найпопулярніші питання, що стосуються тарифів, та спростувати фейки довкола цієї теми.

Чому знову підвищують вартість проїзду?

Востаннє тарифи на проїзд у всьому громадському транспорті змінювали 1 червня 2025 року, а перед цим – у вересні 2024 року. Загалом тарифи на проїзд у Львові переглядають раз на рік і кожного разу це супроводжується обуренням серед мешканців, порівнянням з іншими містами та наріканням на сам стан автобусів.

Тариф на проїзд у Львові складається з кількох незмінних чинників – вартості пального, електроенергії, комплектуючих до авто- і електротранспорту та заробітної плати.

Ще рік тому зростання тарифів перевізники пояснювали оновленням рухомого складу, зокрема закупівлею вживаного і нового автотранспорту з Європи. Й правда, майже на всіх ключових маршрутах приватні перевізники транспорт оновили.

Однак наприкінці лютого в Україні почався різкий ріст цін на бензин і дизпаливо. За даними НБУ, якого цитує Forbes, у березні ціна на пальне в Україні зросла на 14%, порівняно з лютим цього року, та на близько 24% у порівняні з березнем 2025 року. І ціни на пальне продовжують зростати.

Керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило каже – якщо у березні комунальне «АТП-1» купувало пальне по 77 грн/л, то вже у квітні – по 90 грн/л. Через це комунальний перевізник у березні покрив 16 млн грн різниці вартості пального, а у квітні на це доведеться витратити близько 23 млн грн.

Отримавши ці розрахунки, мерія запустила процедуру перегляду тарифів. До 8 травня триватимуть громадські обговорення оновлених змін. Олег Забарило наголошує, що ці розрахунки не остаточні, адже уряд прогнозує, що через стабілізацію цін на світових біржах, ціни на пальне в Україні також можуть знизитись.

Варто наголосити, що ще частину витрат на транспорт дотує міська рада. На 2026 рік на це заклали 1,15 млрд грн. Зокрема, перевізникам покривають перевезення пільговиків.

Якщо подорожчала нафта, то чому підвищать вартість у електротранспорті?

За даними ZAXID.NET, ЛКП «Львівелектротранс» також подав свої розрахунки через подорожчання електроенергії. Ще наприкінці 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергії і комунальних послуг (НКРЕКП) погодила підвищення тарифів «Укренерго» (державний оператор, який забезпечує передачу електроенергії магістральними мережами від електростанцій до мереж обленерго, та адміністратор комерційного обліку та розрахунків на ринку електроенергії, – ред.) у 2026 році на 7,2%. Їх запроваджуватимуть у два етапи: 1 січня вартість передачі електроенергії зросла до 713,68 грн/МВт-год (з 686,23 грн/МВТ-год), а з квітня й до кінця 2026 року передача електроенергії подорожчає до 742,91 грн/МВт-год.

Як пояснив ZAXID.NET Олег Забарило, через це відкориговані тарифи будуть уніфіковані і для автобусного, і для електротранспорту.

А чому тоді тарифи на проїзд щороку підвищують лише у Львові, а в інших містах ні?

Це не зовсім так. Наприклад, у Києві і справді востаннє тарифи на проїзд у міському транспорті переглядали ще у 2018 році, й відтоді вони були найнижчими в Україні – автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер і метро – 8 грн, а міська електричка – 14,9 грн. Однак це не означає, що Київ чи столичні перевізники унікальні в своїх розрахунках, це означає, що міський бюджет дотує перевізникам різницю у реальній вартості квитків. За підрахунками медіа, реальна вартість квитка на проїзд в метро сягає 44 грн і 22 грн у наземному транспорті, а різниця в тарифах на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті у 2026 році становить 13,7 млрд грн.

Низка сусідніх до Львова міст також регулярно переглядають тарифи на проїзд. До прикладу, в Ужгороді за останні п’ять років вартість проїзду змінювали фактично щороку. У травні 2022 року вартість проїзду готівкою зросла до 12 грн, у червні 2024 року – до 15 грн, у грудні – до 23 грн, а з квітня на місяць подорожчає й безготівкова оплата – з 18 до 20 грн.

У Тернополі проїзд подорожчав з 15 до 20 грн, залежно від способу оплати. Перегляд тарифів також обґрунтували зростанням цін на пальне.

У Івано-Франківську вартість проїзду не змінювали з 2024 року, а в березні – також переглянули. Квиток у приватному транспорті коштує 20 грн, а в комунальному – 20 грн готівкою, 18 грн карткою та 15 грн карткою «Галка».

Подорожчав проїзд і в Житомирі, де проїхатись електротранспортом тепер коштує від 12 до 20 грн, залежно від способу оплати, а в маршрутці – 18 грн.

У Дніпрі підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті лише обговорюють. Через подорожчання пального разовий квиток може коштувати 25 грн, при тому, що реальна розрахункова вартість – 30 грн.

Окей. А чому не можна взагалі зробити транспорт у Львові безкоштовним? От у Харкові, наприклад.

Так, у Харкові комунальний громадський транспорт – метро, тролейбуси, трамваї, деякі маршрути автобусів – з весни 2022 року працює безоплатно. Це було політичне рішення міського голови Ігоря Терехова. На його думку, можливість безкоштовного проїзду мала би переконати городян не виїжджати геть з прифронтового міста.

Але безоплатність проїзду в Харкові умовна, адже роботу транспорту має хтось оплачувати. Так, пасажири не сплачують за проїзд, але місто виділяє кошти на зарплати водіям та іншим працівникам комунальних транспортних підприємств, на пальне, ремонти тощо.

Щороку з міського бюджету на компенсацію втрат через безкоштовний проїзд йде понад 2 млрд грн. Це близько 10% від усіх доходів міста. Проте цієї суми не достатньо для безперебійної роботи транспорту, через недофінансування падає його якість. Люди нарікають на зношений транспорт та скаржаться на довгі інтервали руху в метрополітені і на наземному транспорті. «Часом можна прочекати на зупинці годину і так і не дочекатися потрібного трамвая чи тролейбуса», – йдеться в публікації місцевого порталу SLK про ситуацію з транспортом у місті.

Окрім того, Харків накопичує борги за електроенергію, адже умовно безкоштовні метро і трамваї мають звідкись отримувати живлення, щоби рухатися. Місто просто не платить за електроенергію, яку споживає його транспорт. Наприклад, «Харківобленерго» судиться з «Міськелектротранссервіс» (комунальне підприємство, що спеціалізується на обслуговуванні міського електричного транспорту) через понад 407 млн грн боргів. Якщо борги накопичуватимуть й надалі, то скоро виникне загроза повного відключення живлення для трамваїв і тролейбусів, їхніх депо тощо.

Якщо комунальний транспорт у місті безкоштовний, то проїзд у приватному громадському транспорті коштує харків’янам 30 грн – і це чи не найвища в Україні ціна.

Теоретично, безкоштовний громадський транспорт можна зробити у Львові. Але його роботу все одно має хтось оплачувати – платити зарплатню водіям, працівникам депо, закуповувати пальне і електрику, оплачувати ремонти тощо. Нині комунальні транспортні підприємства у Львові, як й в решті обласних центрів, є збитковими. Вони отримують лише невелику частку прибутку від сплати за проїзд, натомість більшість потреб покриває міський бюджет. Якщо скасувати платню за проїзд, то навантаження на бюджет зросте і місто буде змушене забирати гроші на роботу транспорту з інших напрямків, наприклад, з ремонтів будинків, доріг чи лікарень. Якщо ці гроші будуть. Не виключено також, що кількість транспорту на маршрутах скоротиться через брак фінансування. Тоді буде як в Харкові – коли комунальний тролейбус їздить раз на годину, а приватна маршрутка коштує 30 грн.

Приватні перевізники за такої ситуації матимуть кілька варіантів. Вони або відмовляться від маршрутів, або встановлять ціну, набагато більшу за теперішні 16-25 грн. Або ж будуть вимагати повної компенсації своєї роботи за «безкоштовним» тарифом з міського бюджету, який й без того обмежений.

Але все одно проїзд у громадському транспорті Львова є найдорожчим в Україні. Чому так?

У Львові не найдорожчий проїзд з-поміж інших міст. У тому ж Харкові це 30 грн, як вказано вище.

Базовий тариф у львівському громадському транспорті, яким користується більшість пасажирів, це тариф з «ЛеоКарт» – 17 грн. За березневими даними Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту, лише 7-8% пасажирів розраховується готівкою (тариф 25 грн), приблизно стільки ж – банківською карткою (20 грн), решта, це понад 80% – оплачують по 16 грн за допомогою «ЛеоКарт».

В Одесі та Дніпрі, що приблизно зіставні зі Львовом за кількістю населення, тарифи на проїзд у міському транспорті не набагато відрізняються від львівських. В Одесі це 15 грн у трамваях і тролейбусах та 20 грн у міських маршрутках, у Дніпрі – 10 грн вартує електротранспорт, автобуси та маршрутки – 20 грн. У цих містах, як й у Львові, тривають дискусії щодо підвищення платні за проїзд.

Були повідомлення про те, що Ормузьку протоку вже розблокували. То навіщо підвищувати проїзд, якщо танкери з нафтою відновили прохід цією протокою?

Протока ще не розблокована. Іран попередньо погодився на відновлення судноплавства в Ормузькій протоці протягом наступних двох тижнів, проте ситуація в регіоні залишається непевною. Бойові дії можуть відновитися будь-якої миті. Тому вартість пального на невизначений час високою.

Навіть якщо протоку невдовзі розблокують, ціни на нафту та нафтопродукти вже не повернуться на довоєнний рівень.