У мерії пояснюють своє рішення стрімким зростанням вартості пального

В Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення з 18 до 20 грн. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 8 квітня.

Із 16 квітня до 16 травня 2026 року вартість проїзду в автобусах – за умови оплати через валідатор із використанням електронного квитка – становитиме 20 гривень.

«Виконком підтримав рішення про встановлення тимчасового тарифу на перевезення пасажирів у зв’язку зі стрімким зростанням вартості палива та з урахуванням звернень перевізників», – зазначили у мерії.

У коментарі ZAXID.NET у пресслужбі Ужгородської міської ради додали, що, відповідно до законодавства, тимчасові тарифи можна встановлювати лише на місяць. Якщо ціна на пальне зменшиться, повернуть попередній тариф.

Нагадаємо, вартість проїзду у громадському транспорті Ужгорода з грудня 2025 року становила 18 грн (за умови оплати через валідатор) та 23 грн (готівкою у водія). Наразі зростання тарифу стосується саме безготівкової оплати.

Оператором автоматизованої оплати проїзду на міських автобусних маршрутах в Ужгороді є львівська компанія «КМС», яка належить Роману Шлюзу та Роману Таратулі. Згідно з договором, укладеним з виконкомом Ужгородської міськради у 2022 році, валідатори в автобусах встановили безкоштовно. Оператор отримуватиме комісію у розмірі 8% від загальної суми оплачених пасажирами квитків.