У неділю, 12 квітня, з нагоди свята Воскресіння Христового у Львові організували низку заходів для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. ЛМР з Українським католицьким університетом провели Великодній сніданок для 175 людей. Традиційно його розпочали зі спільної молитви та освячення їжі.

Як повідомила Львівська міськрада, трапезу із потребуючими у стінах університету розділили мер Львова Андрій Садовий та заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

«Великдень – це свято радості і перемоги. У такий день важливо, щоб цю радість відчували усі. Бо лише спільно, підтримуючи один одного, підтримуючи тих, хто потребує нашої допомоги ми творимо єдність, і врази помножуємо радість від Христового Воскресіння», – зазначила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Нагадаємо, традиція проведення Великодніх та Різдвяних частувань для потребуючих людей у Львові триває понад 18 років. Святкові столи накривають Львівська міська рада спільно із церквами, релігійними і громадськими організаціями та спільнотами, усіма небайдужими людьми.

Так цьогоріч з 1 по 12 квітня районні відділи соціального захисту спільно з громадськими організаціями роздали продуктові набори для 1600 осіб, які потребують підтримки.

До організації святкових заходів активно долучилися громадські організації міста. Зокрема, ГО «Корпорація добрих справ» проведе святкові частування у Левандівському парку 7 та 14 квітня о 13:00. ГО «Там, де живе надія» організувала святкове частування та вручення великодніх наборів 10 квітня у парку біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові.

Храм святих Володимира і Ольги, що на вул. Симоненка організовує роздачу гарячого харчування та великодніх страв (паска, ковбаса, яйця, солодощі тощо), яка відбудеться 14 квітня о 13:00.

Також до підтримки малозабезпечених сімей через надання продуктових і гігієнічних наборів долучилися Спільнота святого Егідія, організація «Елеос-Львів» та Церква Євангельських християн-баптистів.

Великодній сніданок організувала Філія соціальної роботи з бездомними людьми Центру соціальних послуг «Джерело».

Також ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» проведе Великодній сніданок 12 квітня о 12:00 у Центрі підтримки імені Олесі Саноцької (м. Винники, вул. Галицька, 12). Крім того, отці-салезіяни передадуть внутрішньо переміщеним особам, які проживають у прихистках Центру, великодні продуктові набори.