На Львівщині фіксують весняні заморозки

У ніч на Великодню неділю, 12 квітня, у Львові синоптики зафіксували рекорд мінімальної температури повітря – позначки термометра опустились до 4,8°С морозу. Це лише на 0,3°С перевищує попередній рекорд для цього дня, який був зафіксований 40 років тому.

Як вказано у повідомленні Львівського гідрометцентру, у ніч на 12 квітня мінімальна температура повітря у Львові становила -4,8°С, що є рекордним мінімальної температури повітря. Попереднє мінімальне значення для цього дня спостерігалось у 1986 році і становило -4,5°С.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 12 квітня 2026 року є найнижчою для цього дня за останні 80 років.

