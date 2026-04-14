Генерал Петреус заявив, що Україна вибудувала надійну систему позицій, які захищають від артилерії та атак безпілотників Росії

Генерал американської армії у відставці Девід Петреус розповів 24 Каналу про поїздку з делегацією США в Харків, Ізюм, Дніпро та Запоріжжя. Також вони побували на об’єкті, де керують операціями із застосуванням дронів. Військовий пояснив, що його вразило найбільше.

Що вразило генерала США на фронті в Україні?

Девід Петреус розповів, що зараз чітко видно, що Сили оборони України контролюють ситуацію на фронті. За його словами, вибудувана система дозволяє ефективно знищувати ворогів.

За словами генерала, з моменту виявлення російського солдата і до його знищення дані передаються дуже швидко. Зокрема, генерал побачив один з таких епізодів – український «Мавік» виявив окупанта, який хотів переміститися на іншу позицію. Ворог помітив, що над ним дрон, тож кинув рюкзак та прискорився, щоб добігти до безпечної позиції.

«В цей час підлетіли FPV-дрони. Все це координується на великих екранах через карту та усі інші необхідні засоби», – пояснив Петреус.

Він додав, що Україна вибудувала надійну систему позицій, які захищають від артилерії та атак безпілотників Росії. А дрони на війні зараз виконують дуже різні ролі: починаючи з логістики і закінчуючи евакуацією поранених, якщо говорити про наземні роботизовані комплекси.

