Десантники ліквідували 29 росіян, які намагались зайти в тил через газогін на Сумщині
Бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ зірвали спробу російських окупантів проникнути в тил українських позицій у Сумській області.
За даними пресcлужби бригади, ворожа група з 29 росіян намагалася здійснити інфільтрацію, скориставшись газопроводом і складними погодними умовами.
У бригаді зазначають, що це вже не перша подібна спроба на цьому напрямку – раніше ворог також використовував цей маршрут, попри значні втрати та очевидні ризики.
Підрозділи розвідки, екіпажі БпЛА та артилерія вчасно виявили рух ворожої групи та зупинили росіян.
«Усі виявлені цілі знищено – схоже, що справжньою метою окупантів є “самодемілітаризація», – додали у бригаді.
Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові відійшли від села Миропільське Сумської області. Рішення ухвалили, щоб зберегти життя українських захисників.