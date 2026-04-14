ЗСУ вчасно виявили рух ворожої групи та зупинили її

Бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ зірвали спробу російських окупантів проникнути в тил українських позицій у Сумській області.

За даними пресcлужби бригади, ворожа група з 29 росіян намагалася здійснити інфільтрацію, скориставшись газопроводом і складними погодними умовами.

У бригаді зазначають, що це вже не перша подібна спроба на цьому напрямку – раніше ворог також використовував цей маршрут, попри значні втрати та очевидні ризики.

Підрозділи розвідки, екіпажі БпЛА та артилерія вчасно виявили рух ворожої групи та зупинили росіян.

«Усі виявлені цілі знищено – схоже, що справжньою метою окупантів є “самодемілітаризація», – додали у бригаді.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові відійшли від села Миропільське Сумської області. Рішення ухвалили, щоб зберегти життя українських захисників.