Сили оборони повідомили про зміну позицій в районі села Миропільське на Сумщині

Українські військові відійшли від села Миропільське Сумської області. Рішення ухвалили, щоб зберегти життя бійців. Про це у понеділок, 13 квітня, повідомили у 14 армійському корпусі.

Військові наголосили, що ситуація в районі села Миропільське Краснопільської громади залишається складною. Українське командування наказало бійцям переміститися на інші рубежі. Таке рішення ухвалили, щоб зберегти життя українських захисників.

«Внаслідок інтенсивних бойових дій, переваги противника в силах і засобах, підрозділи Сил оборони України, щоб зберегти життя особового складу, перемістилися на нові підготовлені рубежі, де продовжують утримувати оборону», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Сили оборони продовжують оборону напрямку. Артилерійські підрозділи разом з підрозділами безпілотних систем продовжують завдавати окупантам вогневого ураження.

«Сили оборони України контролюють ситуацію, ведуть розвідку та готові до подальших дій», – наголосили українські військові.

Село Миропільське розташоване приблизно за 900 м від кордону з Росією. Крім того, тривають бойові дії в районах сіл Степок, Покровка та Грабовське, що розташовані вздовж прикордоння.

Нагадаємо, у грудні 2025 року російські військові викрали близько пів сотні жителів села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині. 6 березня 2026 року стало відомо, що окупанти вивезли до Росії близько двох десятків мешканців прикордонного села Сопич, що також розташоване на Сумщині.