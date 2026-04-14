Віктор Панюшин перебуває в Росії під вартою за тяжкі злочини

СБУ розслідує можливе вербування для роботи на росіян мешканців Львівщини і Волині, яким керував «злодій у законі», 67-річний росіянин Віктор Панюшин, відомий у кримінальних колах як «Пан» або «Вітя Пан». Про це стало відомо з низки ухвал Галицького районного суду, на які звернув увагу сайт Dетектив-Info.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про Віктора Панюшина, якого у 2022 році затримали в Україні. Проти нього РНБО ввела персональні санкції. Після цього, пише Dетектив-Info, у жовтні 2022 Панюшина затримали на Північному Кіпрі, звідки транзитом через Туреччину в грудні 2023 року депортували в Росію, де він перебуває під вартою за тяжкі злочини.

Задля пом’якшення вироку, за даними слідства, він пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. «Вітя Пан» створив організоване злочинне угрупування, яке діяло на території Львівської та Волинської областей і складалося переважно з колишніх кримінальників, що на місцях займалися вербуванням громадян України для роботи на російські спецслужби.

Серед них уродженець Курської області та його родич Костянтин Ожогов, які у серпні-вересні незаконно перетнули український кордон і прибули до Львова, де налагодили зв’язки з представниками кримінального світу для вербування мешканців Львівщини і Волині для роботи на Росію.

Вербування українців на роботу на ворога розслідують як державну зраду за ч. 1 ст. 111 ККУ. В межах провадження на початку квітня слідчі провели в помешканнях його спільників.