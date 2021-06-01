Затримані СБУ Реваз Катамадзе (ліворуч) та Віктор Панюшин (праворуч)

Працівники СБУ затримали у Стрию двох «злодіїв в законі», проти яких Рада нацбезпеки раніше ввела персональні санкції. Затримані – росіянин Віктор Панюшин та грузин Реваз Катамадзе. У прес-службі СБУ Львівщини цю інформацію не заперечують, але поки що не коментують.

Першими про гучне затримання «злодіїв в законі» повідомили на сайті журналістських розслідувань Dетектив INFO. І Віктор Панюшин, і Реваз Катамадзе фігурують у списку сформованому правоохоронними органами, у якому є 557 «злодіїв в законі». Цим людям вже заблокували активи, заборонили в’їзд на територію України і скасували можливість перебування на її території.

Під час спецоперації СБУ, 28 травня, у Стрию був затриманий 62-річний Віктор Панюшин відомий у кримінальному світі як «Вітя Пан». Він є громадянином Росії, бандита розшукує Інтерпол.

Другому затриманому Ревазу Катамадзе – 47 років. Він грузин, уродженець міста Зестафоні, однак немає жодного громадянства. У злочинному світі Катамані знають як «Магало» або «Резо». За інформацією журналістів, Реваза Катамадзе відправили із Стрия до Миколаївської області у пункт тимчасового перебування осіб без громадянства.

Обох затриманих мають примусово видворити за межі України. У прес-службі СБУ Львівщини відмовилися поки що повідомляти будь-які деталі цього затримання.

Нагадаємо, у суботу, 29 травня, у львівському аеропорту поліція затримала кримінального авторитета із Закарпаття Артура Пашкуляка, якого підозрюють у вбивстві.