Артур Пашкуляк вважається на Закарпатті кримінальним авторитет, входить до найближчого оточення екс-нардепа Михайла Ланя

У суботу, 29 травня, у львівському аеропорту поліція затримала кримінального авторитета із Закарпаття Артура Пашкуляка, якого підозрюють у вбивстві. Бандита арештували близько 12:00, одразу після того, як він прибув літаком з Туреччини. Інформацію про затримання ZAXID.NET підтвердили джерела з львівської поліції.

Першим про затримання у Львові кримінального авторитета повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram. Він написав, що Пашкуляка підозрюють у навмисному вбивстві.

«Наскільки мені відомо із джерел в правоохоронних органах затримання пов‘язане із можливим вбивством Владислава Русина, який безслідно зник у вересні 2020 року на Свалявщині», – йдеться, зокрема, у повідомленні Глаголи.

Під час розшуку Владислава Русина, місцеві ЗМІ писали, що поліція знайшла його автомобіль у лісі без номерних знаків, однак самого Русина тоді так і не знайшли. Владислав Русин пов'язаний з наркобізнесом на Закарпатті, його неодноразово затримувала поліція.

Тим часом на Закарпатті поліція затримала ще шістьох людей, які можуть бути причетні до цього злочину.

Артур Пашкуляк вважається відомим на Закарпатті кримінальним авторитетом, за даними ЗМІ близький до колишнього народного депутата Михайла Ланьо, відомого у кримінальному світі як «Блюк». Саме Артур Пашкуляк був безпосередньо причетний до стрілянини у Мукачево в 2015 році, в результаті якої були вбиті троє людей, ще 11 були поранені.

У лютому 2020 року на Артура Пашкуляка вчинили у Мукачевому збройний замах, але він вижив.