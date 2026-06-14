У Львові прогнозують погіршення погодних умов

У Львові завтра, 15 червня, прогнозують погіршення погодних умов – грозу та посилення вітру. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. За даними синоптиків, вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.

До слова, у Львівській міській раді теж попередили про негоду і закликали мешканців й гостей міста бути обережними та враховувати погодні умови під час перебування на вулиці.

Людей просять не залишати автомобілі під деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач, а також стежити за оперативними повідомленнями про зміну погоди.

У міському управлінні з питань цивільного захисту нагадали, що під час сильного вітру слід уникати перебування поблизу великих дерев, щитів, антен та інших масивних конструкцій, які можуть бути пошкоджені.

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У разі надзвичайних ситуацій мешканцям радять телефонувати за номером 101 або на міську «Гарячу лінію» 15–80.

Раніше синоптики розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 17 червня.