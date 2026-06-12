Очікуються дощі з грозами та шквалами

На вихідних, 13 та 14 червня, температура повітря в Україні знижуватиметься практично у всіх областях, а також очікуються дощі з грозами та шквалами. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла детальний прогноз.

«Загалом температура повітря знизиться повсюди і в більшості областей України становитиме +17–23 градуси (на заході 12 червня ще нижче), лише завтра, в суботу, в східних областях та на південному сході ще затримаються височенькі +26–29 градусів», – написала Наталка Діденко.

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Короткочасні дощі, подекуди з грозами, у суботу, 13 червня, пройдуть у східній частині України та ввечері у західних областях. На іншій території країни опадів не прогнозують.

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У неділю, 14 червня, дощі з грозами очікуються у західних, північних, центральних областях. На півдні та в східній частині 14 червня – без опадів. При грозах ймовірні град та шквали.

У Києві в суботу, 13 червня, без опадів. У неділю, 14 червня, в столиці – дощ, гроза. Вихідними північно-західний вітер буде помірним, часто рвучким. Повітря обіцяє бути свіжим, у денні години близько +20°С.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 17 червня.

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала, який місяць літа буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.