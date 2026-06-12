Початок літа у Львові доволі прохолодний

Початок літа у Львові у 2026 році доволі прохолодний, але незабаром погода потішить львів’ян теплом. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди до 17 червня.

У суботу, 13 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, вночі 5–10 м/с, вдень 9–14 м/с. Температура вночі 5–10°С, вдень 17–22°С тепла.

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У неділю, 14 червня, у Львові та на Львівщині денна температура повітря становитиме близько 18°С тепла, вночі – 13°С тепла. Протягом дня можливі короткочасні дощі та грози.

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У понеділок, 15 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень можливі дощі, температура повітря становитиме близько 18°С тепла, вночі – 10°С тепла.

У вівторок, 16 червня, у Львові та області денна температура повітря становитиме 19°С тепла, опадів не прогнозують.

У середу, 17 червня, у Львові та області буде хмарно, вдень потепліє до 23°С, можливі короткочасні дощі. Вночі температура повітря становитиме близько 12°С тепла.

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала, який місяць літа буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.