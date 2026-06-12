У Львові буде хмарно з проясненнями

У суботу та неділю, 13–14 червня, у Львові та на Львівщині буде хмарно, можливі короткочасні дощі та грози. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди на вихідні.

У суботу, 13 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, вночі 5–10 м/с, вдень 9–14 м/с. Температура вночі 5–10°С, вдень 17–22°С тепла.

У неділю, 14 червня, у Львові та на Львівщині денна температура повітря становитиме близько 18°С тепла, вночі – 13°С тепла. Протягом дня можливі короткочасні дощі та грози.

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