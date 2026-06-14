Сили оборони завдавали ударів по будівлі управління Чорноморського флоту

Рух «АТЕШ» у неділю, 14 червня, повідомив про підготовку командування щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська.

За даними агентів, у штабних структурах флоту опрацьовуються варіанти переміщення залишкових елементів управління, оскільки попередні місця дислокації в Криму поступово втрачають функціональність. Зокрема йдеться про об’єкти, включно зі штабом авіації на вул. Гоголя. Раніше Сили оборони України завдали удару по цьому об’єкту, після чого, за повідомленнями, ситуація з безпекою та логістикою для російських військових у Криму суттєво ускладнилася.

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У «АТЕШ» також стверджують, що частина російських офіцерів уже нібито займається практичними питаннями переїзду, не очікуючи офіційних розпоряджень. За їхніми даними, вони перевозять сім’ї, вивозять майно та поступово облаштовуються в районі Новоросійська.

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«Всередині керівництва флоту настрої пригнічені – ті, хто реально розуміє те, що відбувається, воліють не зволікати», – додають у дописі.

Водночас ці повідомлення не мають незалежного підтвердження. Офіційні структури РФ не коментували інформацію про можливе переміщення органів управління флоту.

За оцінками представників «АТЕШ», подібні процеси можуть бути наслідком систематичного тиску на військову інфраструктуру в Криму.

«Утримання штабних структур на півострові стає для окупантів дедалі дорожчим і ризикованішим рішенням. Судячи з того, як розвивається ситуація, найближчі місяці можуть стати для окупаційних сил у Криму найважчими за весь час від початку війни. Ми продовжуємо відстежувати переміщення та фіксувати зміни у структурі командування ЧФ РФ», – наголошують партизани.

Нагадаємо, у ніч на 27 травня у Севастополі під ударом опинився штаб ВПС Чорноморського флоту РФ.