Збитки пов'язані з діяльністю компаній, пов’язаних з оточенням Віктора Орбана

Угорщина могла втратити близько 3,5 млрд євро через діяльність компаній, пов’язаних із найближчим оточенням колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Такого висновку дійшло Угорське управління доброчесності (HIA), яке займається виявленням корупційних ризиків у використанні державних коштів.

За даними органу, протягом останніх чотирьох років три компанії отримали державні контракти на постачання товарів і послуг на загальну суму близько 10 млрд євро. Аналіз показав, що приблизно третина цих грошей могла бути отримана завдяки завищенню вартості контрактів.

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Голова HIA Ференц Паль Біро заявив, що після порівняння умов держзакупівель із ринковими цінами фахівці дійшли висновку про значний ризик корупції та можливе завищення витрат приблизно на третину від загального обсягу фінансування.

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Зазначається, що контракти укладали державні закупівельні структури, які підпорядковуються урядовим міністерствам.

Особливу увагу антикорупційний орган приділив групі компаній Lounge, яку пов’язують із медіамагнатом Дьюлою Балаші. Саме ця бізнес-група в останні роки регулярно отримувала великі державні замовлення. За даними розслідувачів, після приходу Орбана до влади кількість тендерів, виграних компаніями Балаші, зросла від нуля до приблизно 150 на рік. Крім того, фірми бізнесмена брали участь у створенні урядових інформаційних кампаній, зокрема антимігрантської та антиукраїнської спрямованості.

Також серед людей, які отримали вигоду від тісних зв’язків із владою, називають Лерінца Месароша – друга дитинства Орбана та найбагатшу людину Угорщини за версією Forbes. Його статки суттєво зросли після приходу експрем’єра до влади.

Ще одним фігурантом публікації є Іштван Тіборц – зять Орбана, якого також пов’язують із бізнес-проєктами, що отримували вигоду від державних контрактів.

Нагадаємо, у квітні лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що бізнесмени з оточення прем’єр-міністра Віктора Орбана масово виводять гроші за кордон після парламентських виборів. За його словами, йдеться про десятки мільярдів, які переводять до ОАЕ, США, Уругваю та інших віддалених держав. Він вважає, що олігархи готуються до втечі з країни.