Мадяр звинуватив оточення Орбана у виведенні мільярдів з країни

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що бізнесмени з оточення прем’єр-міністра Віктора Орбана масово виводять гроші за кордон після парламентських виборів.

За його словами, йдеться про десятки мільярдів, які переводять до ОАЕ, США, Уругваю та інших віддалених держав. Він вважає, що олігархи готуються до втечі з країни. Політик також повідомив, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини нібито призупинила кілька фінансових переказів, пов’язаних із людьми з оточення союзника Орбана Антала Рогана.

Мадяр заявив, що представники «орбанівської мафії» намагаються позбутися своїх активів. Він закликав правоохоронні органи не допустити виведення грошей і втечі причетних людей до формування уряду. Крім того, майбутній прем’єр закликав інвесторів утриматися від купівлі активів, пов’язаних із соратниками Орбана, попередивши про можливі юридичні наслідки.

За словами Мадяра, частина впливових родин уже залишила країну. Зокрема, сім'я найбагатшої людини країни Лоринца Месароша нібито вилетіла до Дубая.

«Закликаю Генерального прокурора та керівництво поліції затримувати злочинців, які шкодять угорському народу, і не дозволяти їм втікати до країн, де немає екстрадиції», – наголосив Мадяр.

Він стверджує, що деякі олігархи також вивезли дітей зі шкіл та організовують охорону для виїзду за межі Угорщини.

Нагадаємо, 18 квітня Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила остаточні результати парламентських виборів. Опозиційна партія «Тиса» 44-річного депутата Європарламенту Петера Мадяра отримала 70,85% голосів угорських виборців. Це дозволяє їй утворити монобільшість і самостійно сформувати уряд зі 141 мандатом у 199-місцевому парламенті.

Натомість партія прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» в альянсі з Християнсько-демократичною народною партією отримали 52 місця (26,13%), а ультраправа партія «Наша Батьківщина» – шість мандатів (3,02%).

25 квітня Орбан заявив, що планує відмовитися від депутатського мандата, однак має намір і надалі очолювати партію «Фідес».