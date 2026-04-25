Віктор Орбан який після парламентських виборів йде у відставку

Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який після парламентських виборів йде у відставку, заявив у суботу, 25 квітня, що планує відмовитися від депутатського мандата, однак має намір і надалі очолювати партію «Фідес».

За словами Орбана, керівництво партії ухвалило рішення про масштабне оновлення парламентської фракції, яку офіційно сформують найближчими днями. Очолити її має Гергей Гуляш.

Орбан пояснив, що мандат, отриманий ним як лідером виборчого списку партії, належить насамперед політичній силі, тому він вирішив його повернути.

«Мандат, який я отримав як лідер списку “Фідес”-християнські демократи”, насправді є парламентським мандатом “Фідес”, тому я вирішив його повернути. Зараз він потрібен не в парламенті, а для реорганізації національного руху», – сказав Орбан у відеозверненні.

Водночас політик наголосив, що готовий і надалі працювати на посаді голови «Фідес», якщо партійний з’їзд підтримає його кандидатуру.

«Майже чотири десятиліття я очолював нашу спільноту, за цей час ми пережили успіхи й невдачі, перемоги й поразки на виборах. Але одне залишилося незмінним: цей табір завжди був найбільш згуртованою й єдиною політичною спільнотою Угорщини, і ця єдність зараз дуже потрібна Угорщині. Президія пропонує, щоб я продовжував свою роботу як голова “Фідес”, і якщо з'їзд удостоїть мене своєю довірою, я готовий до цього завдання», – додав він.

Нагадаємо, 18 квітня Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила остаточні результати парламентських виборів. Опозиційна партія «Тиса» 44-річного депутата Європарламенту Петера Мадяра отримала 70,85% голосів угорських виборців. Це дозволяє їй утворити монобільшість і самостійно сформувати уряд зі 141 мандатом у 199-місцевому парламенті.

Натомість партія прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» в альянсі з Християнсько-демократичною народною партією отримали 52 місця (26,13%), а ультраправа партія «Наша Батьківщина» – шість мандатів (3,02%).