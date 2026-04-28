Кшиштоф Толвінський виступає з промовою, за його спиною русофільський плакат

Польський окружний суд у Білостоці виніс вирок колишньому заступнику міністра фінансів Польщі Кшиштофу Толвінському, визнавши його винним у розпалюванні ворожнечі. Толвінський відомий своїми проросійськими та пробілоруськими поглядами та раніше закликав виганяти українців з Польщі, назвавши їх «бандерівською черню», повідомила 27 квітня польська газета Wyborcza.pl.

Місцева прокуратура двічі закривала справу проти Толвінського, оскільки не виявила кримінальних правопорушень. Втім, колишнього посадовця все ж засудили за третьою заявою, написаною українським журналістом та активістом Ігорем Кравцем за підтримки польського Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

У заяві йшлося, що колишній заступник міністра дозволяв собі образливі вислови щодо українців. Зокрема, у заяві цитують його слова «Бандерівська голота, примітиви, єдиною метою яких є знищення нашої культури й порядку!» та «Ми повинні позбутися їх, перш ніж ця українська чума повністю інфікує наше суспільство!».

Суд визнав Кшиштофа Толвінського винним у розпалюванні національної ворожнечі. Суддя підтвердив, що вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Толвінський ображав українців через їхню національну приналежність, а також публічно підбурював до ненависті проти них.

У суді Толвінський апелював до історичного контексту, пояснюючи свої слова про українців. Втім, а суд визнав таку стратегію захисту недостовірною. Свою провину Толвінський не визнав, а вирок назвав «честю для себе», а також «політичним питанням», яке «покращує його політичне резюме».

Яке саме покарання понесе Толвінський, газета не уточнила. Зазначимо, за ст. 257 КК Польщі образа групи населення або конкретної особи загрожує покаранням у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Хто такий Кшиштоф Толвінський

58-річний політик з 2022 року очолює русофільську партію «Фронт». До того кілька разів невдало балотувався до польського Сейму. У 2007 році з вересня по листопад працював заступником міністра фінансів в уряді Леха Качинського, а в 2010 році замінив у парламенті депутата Кшиштофа Путру, який загинув у Смоленській авіакатастрофі.

Політик відкрито підтримує білоруський режим невизнаного президента Алєксандра Лукашенка. на його думку, Лукашенко є «справжнім політиком», а Білорусь – нібито «одна з найкраще керованих країн».

У 2025 року Толвінський разом зі своїм колегою Вацлавом Клюковським відвідав Білорусь та хвалив президентські вибори, на яких нібито переміг Лукашенко, як «бездоганні та взірець для наслідування демократії».

За день до отримання вироку Кшиштоф Толвінський оголосив у соцмережах, що візьме участь у заходах на честь закінчення Другої світової війни на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Там він хотів виступати із гаслом «Польськість — це не русофобія».