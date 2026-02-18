Інцидент стався в одному із кварталів у центрі Варшави

У центрі Варшави таксист напав на вагітну українку та застосував проти неї сльозогінний газ. Нападнику загрожує до трьох років тюрми. Про це у середу, 18 лютого, повідомив Центр моніторингу расистських та ксенофобських проявів (OmzRi).

Зазначається, що інцидент стався у четвер, 12 лютого, біля будинку, де мешкає українка Анастасія разом зі своїм чоловіком вже понад 10 років. Водій таксі, попри знак заборони, заїхав у вузьку вулицю і зупинився. Тим самим він перегородив виїзд іншим автівкам, які намагалися виїхати чи заїхати у двір кварталу. Після того як водій таксі побачив автівку з українськими номерами, він опустив вікно та почав кричати до чоловіка потерпілої: «Wypierdalaj na Ukrainę!» (З**буйте в Україну).

Відео центру моніторингу расистських та ксенофобських проявів

За словами потерпілої, яка є на п’ятому місяці вагітності, вона намагалася спокійно пояснити водію, що він повинен від’їхати, оскільки блокує виїзд. У відповідь таксист назвав її повією. З опублікованого відео видно, що чоловік за кермом таксі розмовляє польською мовою, після словесних образ він одразу застосував проти чоловіка та жінки сльозогінний газ.

Як розповіла Анастасія, у таксі перебувало двоє пасажирів. Після інциденту один із них вистрибнув із автівки та ледь не потрапив під колеса авто, коли таксист намагався втекти.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 257 Кримінального кодексу Польщі (Порушення недоторканності особи з мотивів національної приналежності). Санкція статті передбачає покарання до трьох років ув’язнення.