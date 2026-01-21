У Польщі через напад на трьох підлітків, які розмовляли українською мовою, судили 41-річного Маріуша В. Суд призначив йому покарання – сім місяців тюрми. Про це повідомило польське видання TVN24.

Інцидент трапився 11 травня 2025 року в польському місті Тарнув. Маріуш В. у стані алкогольного сп’яніння почув, що троє українських підлітків, віком 14 років – Елеонора С., Данило С. та Ярослав П., розмовляють українською. Після цього чоловік почав ображати підлітків та вдарив Елеонору С.

Зазначається, що Маріуша В. кілька років тому засудили за подібний злочин. Прокуратура визнала, що цей вчинок мав хуліганський характер, а Маріуш В. діяв «в умовах рецидиву».

Суд визнав винним Маріуша В. у злочині на ґрунті ненависті та мови ворожнечі та призначив йому покарання у вигляді семи місяців тюрми. Йому заборонено протягом трьох років наближатися та контактувати з потерпілими. Також чоловік має виплатити моральну компенсацію – три тисячі злотих для Елеонори С. та по дві тисячі для інших підлітків.