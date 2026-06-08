Пашинян назвав результат виборів «історичною перемогою» своєї політичної сили

Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобуває перемогу на парламентських виборах, набираючи 50,07% голосів (689 675). Про це свідчать попередні результати виборів, які оприлюднила у понеділок 8 червня, вірменська служба «Радіо Свобода».

Після обробки 94% бюлетенів правляча партія отримує 50,07% голосів. Такий показник дозволяє їй сформувати найбільшу фракцію у парламенті та розраховувати на 64 депутатські мандати зі 105.

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Друге місце посідає партія головного опонента Пашиняна – вірменсько-російського бізнесмена Самвела Карапетяна – «Сильна Вірменія», яка набрала 23,35% голосів та отримує 29 місць у Національних зборах. Третім фінішує блок «Вірменія» з результатом 9,86%, що відповідає 12 мандатам.

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Результати голосування

Зазначено, що явка на виборах склала 58,97%. У голосуванні взяли участь майже 1,4 млн громадян із понад 2,5 млн зареєстрованих виборців.

Сам Пашинян уже відреагував на попередні підсумки, назвавши результат своєї політичної сили «історичною перемогою».

«Хочу наголосити, що партія “Громадянський договір” отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком», – заявив він.

Парламентські вибори у Вірменії вважалися одними з найважливіших за останні роки, оскільки мали визначити подальший політичний курс держави. Голосування проходило на тлі напружених відносин із Москвою через прагнення уряду Пашиняна розширювати співпрацю з Європейським Союзом та західними партнерами.