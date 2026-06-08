Водій автомобіля Tesla Model Y не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

У понеділок вночі, 8 червня, на Львівщині сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 02:00, поблизу села Терновиця Новояворівської громади. Водій автомобіля Tesla Model Y не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

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Внаслідок аварії одна людина загинула на місці події ще до приїзду медиків. Ще четверо постраждалих отримали травми, їх госпіталізували до лікарні св. Пантелеймона у Львові.

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Як повідомили в ДСНС Львівщини, у понівеченому автомобілі на передньому пасажирському сидінні був затиснутий 19-річний хлопець. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого та передали медикам. Щоб запобігти загорянню транспортного засобу, рятувальники перерізали кабель живлення та знеструмили автомобіль.

Як поінформували ZAXID.NET у лікарні св. Пантелеймона, троє пацієнтів перебувають у важкому стані. Одному з них уже провели оперативне втручання. Наразі всі троє перебувають у відділенні інтенсивної терапії, де їм надається необхідна медична допомога. Четвертий пацієнт перебуває у стані середньої важкості та проходить лікування у хірургічному відділенні лікарні св. Пантелеймона.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.