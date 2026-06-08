Спільників затримали 5 червня після отримання хабаря

Правоохоронці викрили медичного директора однієї з лікарень Луцька та його спільника на хабарництві. Підозрювані брали з пацієнтів по 1800 доларів за сприяння в отриманні групи інвалідності. Про це в суботу, 6 червня, повідомила Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, медичний директор лікарні, який входив до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, організував схему разом із лікарем іншого медзакладу. Вони пропонували пацієнтам допомогу в оформленні інвалідності за грошову винагороду.

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За 1800 доларів підозрювані обіцяли не лише позитивне рішення, а й підготовку необхідних медичних документів.

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Спільників затримали 5 червня після отримання грошей від чоловіка, якому встановили другу групу інвалідності.

За інформацією центру журналістських розслідувань «Сила правди», у справі фігурує медичний директор та керівник кардіоцентру Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.

Сергій Саламатін (фото з відкритих джерел)

Меддиректору повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Його спільнику інкримінують пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також вони перевіряють можливу причетність до схеми інших працівників медзакладів.