Галицький районний суд Львова закрив кримінальну справу щодо посадовиці Львівської міськради Наталії Бунди. Її звинувачували у зловживанні службовим становищем через нібито розтрату грошей під час створення «Порталу мешканця». Суд виправдав Наталію Бунду.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у квітні 2026 року, у 2020 році Наталія Бунда, яка на той час була директоркою департаменту розвитку ЛМР, підписала та завірила печаткою акти наданих послуг з розробки «Порталу мешканця Львова». Вартість угоди становила 1,4 млн грн. Слідство вважало, що програмний продукт не відповідав технічному завданню, що призвело до завищення вартості робіт на 373 тис. грн. Щодо Наталії Бунди порушили кримінальну справу за ч.2 ст.364 ККУ.

У суді посадовиця ЛМР Наталія Бунда заперечила свою провину та заявила, що технічне завдання було виконане, а після підписання актів розробник ще півроку мав безкоштовно супроводжувати роботу порталу. Представник Львівської міськради зазначив, що претензій до виконавця робіт, їх повноти чи якості немає.

«В процесі роботи «Портал мешканця Львова» видозмінювався, у нього вносились корективи, в тому числі задля покращення його роботи. З огляду на наведене, представник потерпілого звертає увагу суду на те, що наданий суду і досліджений безпосередньо у судовому засіданні висновок експерта щодо неповноти виконання робіт та невідповідності обсягу робіт технічному завданню є необ’єктивним та непереконливим», – вказано у вироку.

Цю справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив усі матеріали, докази та аргументи сторін. У висновку суду вказано, що у цій справі немає достатніх, достовірних та допустимих доказів, які б свідчили про вчинення обвинуваченою зловживання владою чи службовим становищем.

«Не можна залишити поза увагою і те, що навіть у разі встановлення певних недоліків в роботі Порталу, які не відображені в актах надання послуг від 19.10.2020 та 16.12.2020, замовник мав можливість звернутися до виконавця з приводу усунення відповідних недоліків, тобто відповідні правовідносини могли бути врегульовані в рамках цивільного законодавства. Більше того, сам представник виконавця, будучи допитаним в якості свідка, повідомив про готовність виконавця безкоштовно усунути недоліки у разі їх виявлення. Водночас, суд підкреслює, що в ході розгляду справи об’єктивних даних про те, що такі недоліки мали місце на момент підписання відповідних актів встановлено не було», – вказано у вироку суду.

Після дослідження усіх доказів суддя визнав Наталію Бунду невинуватою у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні та виправдав. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що 39-річна Наталія Бунда працює у Львівській міськраді з 2017 року. Вона обіймала посаду директора департаменту розвитку, була виконувачкою обов'язків начальниці управління культури. З квітня 2024 року Наталія Бунда є уповноваженою ЛМР з питань культури.