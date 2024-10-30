Наталія Бунда у червні 2020 року підписала договір на розробку «Порталу мешканця Львова»

Ескдиректорка департаменту розвитку Львівської міської ради й уповноважена Львівської міськради з питань культури Наталія Бунда отримала підозру у зловживанні службовим становищем. Йдеться про ймовірну розтрату бюджетних грошей під час під час створення «Порталу мешканця Львова». Приблизна сума збитків становить 400 тис. грн. Першим про підозру у середу, 30 жовтня, повідомив сайт Lviv.media.

Наталія Бунда відреагувала на інформацію про підозру. За її словами, закупівлю аналізувала незалежна експертиза й встановила, що оплачена сума й виконана робота відповідають одна одній.

«Все життя займаюсь культурою, але отримала підозру за електронні сервіси. З обвинуваченням не погоджуюся і доведу це в суді. Усі, хто мене знають, знають мої цінності. У 2020 році, коли я очолювала департамент розвитку, у моєму підпорядкуванні було управління ІТ. Воно замовило розробку "Порталу мешканця". Слідство вважає, що оплачена сума і виконана робота не відповідають одна одній. Ми маємо незалежну експертизу, яка доводить інше. Відстоювати правду в законному порядку», – написала Наталія Бунда й додала, що не коментуватиме ситуацію, поки триває розслідування.

Зазначимо, що договір на створення «Порталу мешканця Львова» департамент розвитку ЛМР уклав з ТОВ «Епам рішення» 19 червня 2020 року. Вартість угоди становила 1,4 млн грн. Завершити проєкт підрядник мав до кінця 2020 року. У межах договору планували розробити користувацьку та адміністративну частини порталу, протестувати сервіс тощо. Звіт про виконання договору на Prozorro опублікували 4 січня 2021 року.

Згідно з аналітичною системою YouControl, київське ТОВ «Епам рішення» працює з 2012 року й спеціалізується на комп'ютерному програмуванні. Її директором є Тарас Радзіловський. Власником компанії є ТОВ «Епам системс лімітед», яке зареєстроване на Кіпрі.

На сайті ЛМР йдеться, що «Портал мешканця Львова» – це сервіс, з допомогою якого львів'яни можуть отримувати адмінпослуги онлайн. Проєкт презентували 12 січня 2022 року.

У пресслужбі ЛМР розповіли ZAXID.NET, що зараз «Портал мешканця» працює без порушень. Сервіс забезпечує можливість подавати запити та звернення онлайн, замовляти адмінпослуги, сплачувати послуги, податки чи штрафи. Зокрема, для львів'ян доступні такі послуги: зовнішня реклама, благоустрій, торгівля, транспорт, містобудування, благоустрій та архів. Наразі у системі можна отримати понад 30 адміністративних та публічних послуг. На порталі зареєструвалися понад 17 тисяч користувачів.

Сайт NGL.media повідомляв, що у перший день роботи частина послуг сайту не працювала, а частина функціонувала з порушеннями. Менеджер компанії «Епам рішення» Євген Мороз збої в роботі порталу пояснював тим, що ЛМР вносила зміни під час впровадження проєкту.

У судовому реєстрі можна знайти ухвали Личаківського райсуду Львова, які стосуються розслідування про «Портал мешканця Львова». Поліція розпочала розслідування 15 липня 2022 року. За інформацією Lviv.media, слідчі встановили, що розроблений проєкт не відповідає технічним вимогам.

Додамо, що 37-річна Наталія Бунда працює у Львівській міськраді з 2017 року. Вона обіймала посаду директора департаменту розвитку. З 2020 року була виконувачкою обов'язків начальниці управління культури. У березні 2022 року почала виконувати обов'язки начальниці управління культури департаменту розвитку. З квітня 2024 року Наталія Бунда є уповноваженою ЛМР з питань культури.