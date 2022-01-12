Портал мешканця дозволить швидше оформити документи

Управління інформаційних технологій Львівської міської ради у середу, 12 січня, презентувало новий електронний портал для мешканців Львівської громади. У перший день роботи частина послуг на сайті ще недоступна.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, портал мешканця є продовженням та фактично оновленою версією «Особистого кабінету львів’янина». Сайт має оновлений дизайн та зручний функціонал, що забезпечить кращу ефективність надання електронних послуг та мінімізує часові затрати працівників міської ради. Таким чином будь-яка послуга, запит чи звернення, які мешканець замовить через Портал, автоматично будуть зареєстровані в системі документообігу, і це пришвидшить час надання послуги чи сервісу.

Також на сайті будуть представлені два варіанти ідентифікації особи: BankID та кваліфікований електронний підпис (КЕП). Скориставшись одним із них, користувачі отримають доступ до усіх функцій сайту та зможуть не тільки подати копії документів, а й завірити їх своїм підписом.

Окрім цього, на порталі мешканця доступна система онлайн-оплати. Так, містяни зможуть швидко та безпечно оплачувати адміністративні послуги, штрафи за паркування та податки. Також оплату за послуги можна здійснити за допомогою Apple Pay чи Google Pay.

Зараз на електронному порталі мешканців можна отримати такі послуги:

Отримати електронний квиток на проїзд у громадському транспорті Львова;

Оформити прописку;

Отримати завірену копію ухвал та інших документів ЛМР;

Сплатити податки;

Оплатити штрафи;

Отримати дані з земельного кадастру;

Обміняти посвідчення водія тощо.

Зараз мешканці Львівської МТГ можуть зареєструватися на порталі мешканця, однак скористатись усіма послугами поки ще неможливо через низьку швидкість роботи сайту та помилки. В управлінні ІТ планують ще мають покращити роботу сайту, поступово розширити перелік послуг, які можна буде отримати на Порталі мешканця, а також доопрацювати функції оновленого сайту.