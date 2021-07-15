У Мінцифрі обіцяють — більше не треба буде стояти у чергах за довідками

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 15 липня, у другому читанні ухвалила законопроект, який передбачає цифровізацію усіх публічних послуг в Україні. За законопроект №5495 «Про особливості надання електронних публічних послуг» у другому читанні проголосували 238 народних депутатів.

Після того, як документ підпише президент і він вступить у дію, державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг.

Так, для того, щоб отримати держпослугу, українцям не доведеться подавати документи або інформацію, якщо вона вже є у державних реєстрах і базах. Держоргани будуть самостійно отримувати необхідну інформацію.

Документом вводяться нові терміни, такі як «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», «публічна послуга» та інші терміни, пов’язані з наданням та отриманням електронних публічних послуг, а також встановлюються особливості надання таких послуг.

Документ також вносить зміни до Закону України «Про адміністративні послуги», необхідні для врегулювання питань, пов’язаних з наданням публічних послуг в електронній формі.

«Основна мета paperless – держоргани в Україні не зможуть вимагати паперові документи, довідки та посвідчення, якщо інформація є в державних реєстрах. Згодом більше не доведеться ходити по довідки, стояти в чергах та робити ксерокопії», – розповіли у Мінцифрі.

Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив: «Режим «без паперів» допоможе значно прискорити процес цифровізації України. Якщо раніше ми могли оцифрувати до 15 послуг за пів року, то тепер їх кількість збільшиться до декількох десятків».

Аби реалізувати цей закон, відомство буде працювати у чотирьох напрямках:

Перш ніж перевести держсервіси онлайн, внесуть зміни до законів – про електронні публічні послуги, державні реєстри, хмарні сервіси у держсекторі та законопроект про зміну місця реєстрації онлайн.

Далі оцифрують усі важливі для українців документи, щоб вони завжди були у смартфоні. З 23 серпня електронний паспорт у додатку «Дія» вже прийматимуть в усіх установах України нарівні з паперовим.

Також треба вдосконалити систему електронного документообігу: аби підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку можна було на одному порталі за допомогою «Дія.Підпис».

Останній пункт – створення електронних послуг для всіх життєвих ситуацій: подати заяву на шлюб, записатися в чергу до дитячого садочка, отримати довідку про місце навчання, призначення пенсії чи субсидії. Вони будуть доступні в «Дії».

Як повідомляв ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський обіцяв, що з 24 серпня українці зможуть користуватися державними послугами без паперових документів.

До цього, 17 лютого Верховна Рада прирівняла електронні водійські права в «Дії» до паперових. Зокрема, українські водії зможуть показувати правоохоронцям електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку). Також українці тепер можуть через «Дію» замовити, обміняти чи продовжити водійські права.

У застосунку в тестовому режимі також запустили реєстрацію місця проживання онлайн і профіль виборця, завдяки якому можна перевірити місце реєстрації та адресу голосування. Окрім того, у «Дію» додали електронні варіанти індивідуального податкового номера (ІПН) та довідки внутрішньо переміщеної особи. Також за допомогою додатка можна записатися в чергу на вакцинацію проти Covid-19.