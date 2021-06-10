Закон України, який запроваджує електронні трудові книжки, набув чинності з 10 червня. Про це інформує Пенсійний фонд України у Facebook.

«10 червня 2021 року набирає чинності Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки», – ідеться в повідомленні.

Згідно із законом, протягом 5 років відбудеться перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.

У цей час можна використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.

Електронну трудову створюватимуть у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування через портал е-послуг Пенсійного фонду. Для цього працівник і роботодавець вноситимуть до реєстру скани або оцифровані копії паперової трудової, довідок тощо, які мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом.

Після внесення відомостей до Держреєстру роботодавець зобов'язаний віддати працівнику оригінал паперової трудової під підпис. Крім того, працівник може просити вносити до паперової книжки відомості про прийняття на роботу, переведення та звільнення, попри наявність електронної трудової.

Також цим законопроектом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії зі збереженням за особою права відстрочення виходу на пенсію.

Водночас, зазначається, що у разі перенесення призначення пенсії та продовження перебування у трудових відносинах, розмір пенсії підвищуватиметься на 0,5–0,75 %.