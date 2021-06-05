Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про переваги електронних лікарняних

В Україні з 1 вересня впровадять систему видачі електронних лікарняних. З червня до серпня включно медичні заклади зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності, а вже з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронну систему формування таких висновків, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року. До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності», – написав Ляшко у Facebook у п’ятницю, 4 червня.

Рішення про те, який вид документа видати, прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ. Наразі наказ, який регулюватиме це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Мін'юсту.

«Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим листком непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний», – пояснив переваги нововведення Віктор Ляшко.

Як працюватимуть електронні лікарняні

Раніше повідомлялося, що система працюватиме так: кожен лікар, який видаватиме лікарняний, має підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску.

Лікарняний матиме фіксований термін. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування. Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим. Якщо людина одужала, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж людина потребує ще лікування, вона звертається знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкривається новий.

Також це дозволить відстежувати, чи лікарняний видав профільний лікар та дозволить припинити схему з недобросовісної видачі лікарняних.