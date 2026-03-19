Вартість літака F-35 становить понад 100 млн доларів

У четвер, 19 березня, американський винищувач-невидимка F-35 здійснив екстрену посадку на авіабазі США на Близькому сході після того, як зазнав ушкоджень. Телеканал CNN із посиланням на власні джерела повідомив, що літак вперше уразили іранські військові.

Інцидент з літаком підтвердив речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс. Він розповів, що літак-невидимка пʼятого покоління виконував бойове завдання над Іраном та був змушений здійснити екстрену посадку.

За словами Хокінса, F-35 безпечно приземлився, стан пілота – стабільний. Водночас причини екстреного приземлення літака речник командування не уточнив.

CNN зауважує, що інцидент може бути першим випадком, коли Іран підбив американський літак під час американо-ізраїльсько-іранської війни. Зазначається, що і США, й Ізраїль використовують F-35 для виконання бойових завдань проти Ірану. Вартість одного такого винищувача – понад 100 млн доларів.

Нагадаємо, 2 березня США втратили три американські винищувачі F-15, які помилково збила ППО Кувейту. Літаки летіли на підтримку операції «Епічна лють», і по них відкрили дружній вогонь.

Також 12 березня у небі над Іраком Сполучені Штати втратили військовий літак-заправник. Внаслідок авіатрощі загинули четверо з шістьох американських військовослужбовців, які перебували в літаку.