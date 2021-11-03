Для отримання ковід-сертифіката в «Дії» можна скористатися паспортом-книжечкою

У застосунку «Дія» з’явилася можливість отримувати ковід-сертифікати людям без біометричних документів. Для отримання такої можливості, власники паспортів старого зразка повинні оновити «Дію» до останньої версії в App Store, Google Play чи App Gallery.

Як повідомив канал «Дії» в Telegram, для того, щоб згенерувати ковід-сертифікат власникам паспортів-книжечок, потрібно:

авторизуватися у застосунку через BankID;

натиснути «Послуги» та вибрати пункт «Covid-сертифікати», а потім – «Отримати сертифікат»;

поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

«Зауважте, що паспорт-книжечка серед ваших документів у Дії відображатися не буде. Адже цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт», – наголошується в повідомленні.

Зазначимо, що за останні кілька днів сервіс «Дія» суттєво розширив можливості для отримання ковід-сертифікатів: зокрема, тепер у цьому застосунку можна отримувати дитячі ковід-сертифікати і сертифікати на основі ПЛР-тестів. Остання можливість працює в режимі бета-тестування, а тому для її використання потрібно попередньо зареєструватися.

Також тепер для отримання ковід-сертифіката не потрібно проходити фотоідентифікацію.