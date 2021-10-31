У Мінцифри розповіли про нові алгоритми отримання Covid-сертифікатів

Міністерство цифрової трансформації скасувало вимогу, за якою електронний сертифікат про вакцинацію у додатку «Дія» можна було отримати тільки з використанням функцій «Дія.Підпис».

«Тепер для цього не потрібен КЕП і Дія.Підпис, для якого треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Щоб згенерувати Covid-сертифікат як на порталі, так і у застосунку Дія – достатньо буде авторизуватися через BankID чи Mobile ID», – повідомили у прес-службі Мінцифри.

Як зазначили у відомстві, користувачам тепер необхідно:

оновити застосунок «Дія» до останньої версії в AppStore або Google Play;

натиснути «Послуги» та обрати пункт «Covid-сертифікати» – «Отримати сертифікат»;

поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

Щоб згенерувати сертифікат на порталі потрібно:

авторизуватися на порталі.

у меню «Послуги» натиснути пункт «Здоров’я», а потім – «Covid-19-сертифікат про вакцинацію».

дати згоду на передачу даних з ЕСОЗ у «Дію».

Нагадаємо, що з 30 жовтня Львів перебуває у червоній карантинній зоні. Для невакцинованих мешканців ввели нові обмеження, які майже не торкнуться тих, хто щепився двома дозами.