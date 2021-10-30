У Львові тимчасово закрили дев'ять закладів харчування, магазинів та перукарню через недотримання карантинних вимог. Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС на засіданні в суботу, 30 жовтня.

Так, під час перевірок працівники Держпродспоживслужби виявили порушення у роботі дев'яти закладів. Тому від сьогодні припинено роботу таких магазинів і ресторанів:

бар «Гребуче Ябко» (провулок Крива липа, 3а);

магазин «Єврохімія» (площа Липнева, 10);

кафе «Я люблю Кебаб» (проспект Червоної Калини, 92);

кафе «КEBAB» (вулиця Патона, 2/4);

магазин «Продукти» (вулиця Величковського, 8);

перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2);

господарський магазин «Оселя» (вулиця Петлюри, 11)

кафе «Мальборо» (вулиця Садова, 29)

кафе «Фарш» (вулиця Садова, 29).

Нагадаємо, від сьогодні Львів – у червоній карантинній зоні. Для невакцинованих мешканців ввели нові обмеження, які майже не торкнуться тих, хто щепився двома дозами.