У Львові закрили дев'ять закладів через порушення карантину
Кафе і магазини не дотримувались обмежень
Економіка — Катерина Родак, 0 0
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У Львові тимчасово закрили дев'ять закладів харчування, магазинів та перукарню через недотримання карантинних вимог. Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС на засіданні в суботу, 30 жовтня.
Так, під час перевірок працівники Держпродспоживслужби виявили порушення у роботі дев'яти закладів. Тому від сьогодні припинено роботу таких магазинів і ресторанів:
- бар «Гребуче Ябко» (провулок Крива липа, 3а);
- магазин «Єврохімія» (площа Липнева, 10);
- кафе «Я люблю Кебаб» (проспект Червоної Калини, 92);
- кафе «КEBAB» (вулиця Патона, 2/4);
- магазин «Продукти» (вулиця Величковського, 8);
- перукарня «Аспазія» (вулиця Патона, 2);
- господарський магазин «Оселя» (вулиця Петлюри, 11)
- кафе «Мальборо» (вулиця Садова, 29)
- кафе «Фарш» (вулиця Садова, 29).
Нагадаємо, від сьогодні Львів – у червоній карантинній зоні. Для невакцинованих мешканців ввели нові обмеження, які майже не торкнуться тих, хто щепився двома дозами.
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