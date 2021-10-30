З суботи, 30 жовтня, у Львові та області запрацювали обмеження червоної карантинної зони та додаткові правила, які встановила міська комісія ТЕБ і НС. Фактично відтепер невакциновані мешканці не зможуть відвідувати непродовольчі магазини, ТРЦ, а також в ресторани без негативного ковід-тесту.

Без повної вакцинації (дві дози) не можна відвідувати:

ресторани і кафе;

ТРЦ (за виключенням магазинів з продуктами, банків і аптек);

перукарні і салони краси;

готелі і хостели;

непродовольчі ринки.

За наявності негативного тесту, що дійсний упродовж 72 годин, на коронавірус відвідувачів будуть впускати.

Вакциновані і невакциновані мешканці не зможуть відвідувати:

театри та музеї;

спортивні зали і басейни (за виключенням одиночних занять для вакцинованих відвідувачів).

Без сертифікату і тесту можна надалі відвідувати:

продуктові ринки;

супермаркети з їжею;

продуктові магазини;

аптеки;

банки;

АЗС;

магазини з побутовою хімією;

ветеринарні аптеки;

При цьому працівники цих закладів і установ мають бути вакцинованими двома дозами або мати негативний ковід-тест.

Громадський транспорт у Львові працюватиме з новими обмеженнями:

заповненість лише 50% усіх місць;

усі пільговики зможуть безкоштовно їздити лише з 11:00 до 16:00 (за виключенням учасників бойових дій).

Для мешканців, які щеплені двома дозами вакцини проти ковіду, обмеження на відвідування ресторанів, ТРЦ та магазинів не діятимуть, втім у цих закладах будуть обмеження щодо кількості відвідувачів, маскового режиму та дотримання дистанції.

Нагадаємо, що з 1 листопада учні 1-11 класів львівських шкіл йдуть на дистанційне навчання на два тижні. У місті також заборонили усі масові заходи, окрім футбольних матчів без глядачів. Також у Львові діє заборона на роботу нічних клубів. Детальніше про обмеження червоної карантинної зони читайте у нашому спеціальному матеріалі.