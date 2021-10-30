У Львові вступили в дію нові карантинні обмеження
Для невакцинованих мешканців ввели жорсткі правила
З суботи, 30 жовтня, у Львові та області запрацювали обмеження червоної карантинної зони та додаткові правила, які встановила міська комісія ТЕБ і НС. Фактично відтепер невакциновані мешканці не зможуть відвідувати непродовольчі магазини, ТРЦ, а також в ресторани без негативного ковід-тесту.
Без повної вакцинації (дві дози) не можна відвідувати:
- ресторани і кафе;
- ТРЦ (за виключенням магазинів з продуктами, банків і аптек);
- перукарні і салони краси;
- готелі і хостели;
- непродовольчі ринки.
За наявності негативного тесту, що дійсний упродовж 72 годин, на коронавірус відвідувачів будуть впускати.
Вакциновані і невакциновані мешканці не зможуть відвідувати:
- театри та музеї;
- спортивні зали і басейни (за виключенням одиночних занять для вакцинованих відвідувачів).
Без сертифікату і тесту можна надалі відвідувати:
- продуктові ринки;
- супермаркети з їжею;
- продуктові магазини;
- аптеки;
- банки;
- АЗС;
- магазини з побутовою хімією;
- ветеринарні аптеки;
При цьому працівники цих закладів і установ мають бути вакцинованими двома дозами або мати негативний ковід-тест.
Громадський транспорт у Львові працюватиме з новими обмеженнями:
- заповненість лише 50% усіх місць;
- усі пільговики зможуть безкоштовно їздити лише з 11:00 до 16:00 (за виключенням учасників бойових дій).
Для мешканців, які щеплені двома дозами вакцини проти ковіду, обмеження на відвідування ресторанів, ТРЦ та магазинів не діятимуть, втім у цих закладах будуть обмеження щодо кількості відвідувачів, маскового режиму та дотримання дистанції.
Нагадаємо, що з 1 листопада учні 1-11 класів львівських шкіл йдуть на дистанційне навчання на два тижні. У місті також заборонили усі масові заходи, окрім футбольних матчів без глядачів. Також у Львові діє заборона на роботу нічних клубів. Детальніше про обмеження червоної карантинної зони читайте у нашому спеціальному матеріалі.
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