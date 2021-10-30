З 30 жовтня через зростання захворюваності «червона» зона карантину починає діяти в семи областях, у тому числі у Львівській та Івано-Франківській. Переважно вони стосуються невакцинованих людей. У Львові міська комісія ТЕБ і НС вирішила ввести додаткові обмеження, які також починають діяти з 30 жовтня.

ZAXID.NET розповідає, як відсьогодні житимуть Львівська та Івано-Франківська області.

Вакцина працює

Усі обмеження «червоної» зони, згідно з постановою Кабміну, не діятимуть, якщо 100% персоналу та відвідувачів ресторанів, кафе, ТРЦ, ринків, а також організатори і учасники заходів матимуть щеплення від коронавірусу і можуть це підтвердити сертифікатом у додатку «Дія» чи паперовим свідоцтвом про вакцинацію. Альтернатива – негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які дійсні 72 години з моменту отримання.

Водночас і для вакцинованих у цих закладах будуть обмеження щодо кількості відвідувачів, маскового режиму та дотримання дистанції. Наприклад, у ресторанах та кафе не можна сидіти більше, ніж по четверо, за одним столиком, а у кінотеатрах чи на стадіонах мають бути заповнені не більше двох третин чи 50% місць (залежно від способу розсадки). У масових заходах може брати не більше 1 людини на 4 м2, а у спортзалах та фітнес-центрах має бути не більше 1 відвідувача на 10 м2.

Водночас у Львові правила жорсткіші: взагалі працювати не можуть театри та музеї, нічні клуби, а також спортивні зали і басейни (за виключенням одиночних занять для вакцинованих відвідувачів).

Дотримання карантинних обмежень перевіряють поліція та спеціальні групи, до яких входять також представники Держпродспоживслужби та районних адміністрацій. За порушення карантину передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тис. грн.

Що закривають

Без щеплень та негативних тестів карантину забороняється працювати:

кафе, барам та ресторанам, крім доставки чи на винос;

ТРЦ (крім продуктових, ветеринарних та садівничих магазинів, магазинів побутової хімії, банків, аптек, які в них розташовані) та розважальним закладам;

закладам культури, у тому числі кінотеатрам та театрам;

закладам з розміщення людей (крім готелів, санаторіїв та реабілітаційних центрів);

фітнес-клубам, спортзалам та басейнам;

непродовольчим ринкам.

У Львові заборонили для невакцинованих і без тестів роботу готелів, салонів краси та перукарень.

Також без щеплень і тестів у «червоній» зоні заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Лікарні мають припинити планові госпіталізації, однак невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів, а також вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними та пульмонологічними захворюваннями і паліативним хворим.

Що працюватиме

Без сертифікату і тесту можна надалі відвідувати:

продуктові ринки;

салони краси та перукарні за попереднім записом (у Львові – потрібна вакцинація чи негативний тест);

супермаркети з їжею;

продуктові магазини;

аптеки;

банки;

АЗС;

магазини з побутовою хімією;

ремонтні майстерні;

ветеринарні аптеки;

автокінотеатри та автоконцерти.

У Львові всі працівники цих закладів, щоб продовжувати працювати, мають бути вакциновані або мати негативний результат тесту.

Обмеження у транспорті

Міський громадський транспорт може перевозити лише сидячих пасажирів. У Львові заповненими мають бути не більше половини сидячих місць, а всі пільговики зможуть безкоштовно їздити лише з 11:00 до 16:00 (за виключенням учасників бойових дій). Усі пасажири повинні бути у масках. Для проїзду в міжобласному транспорті пасажири повинні мати жовтий чи зелений сертифікат про вакцинацію, довідку 063 про щеплення однією дозою, довідку про нещодавно перенесену хворобу або негативний результат ПЛР чи антиген-тесту.

«Укрзалізниця» також впускає в вагони лише щеплених пасажирів або з негативним тестом на Covid-19. Без цих документів провідник має право не впустити пасажира, навіть якщо він має квиток.

Дитсадки, школи та університети

У звичному режимі можуть працювати лише ті заклади освіти, всі працівники якого отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Натомість дитсадки і молодші школи можуть працювати без додаткових обмежень.

Львівські школярі (у тому числі молодші класи) з 1 листопада на два тижні йдуть на дистанційне навчання. Дитсадки продовжать роботу у звичному режимі.