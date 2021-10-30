Від 30 жовтня у «червоній» зоні перебувають вже 15 областей

За минулу добу, 29 жовтня, діагноз коронавірус підтвердився у ще 26 198 українців. Понад 26 тисяч нових хворих виявляють в Україні вже третій день поспіль: 28 жовтня ковід діагностували у 26 870 людей, що є рекордним показником для України від початку пандемії, а 27 жовтня – у 26 071, що було попереднім рекордом.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найбільше нових хворих – у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880 – рекордний показник для області) та Сумській областях (1 612). 541 людина померла за попередню добу, а 9449 – вилікувалися.

Нагадаємо, що через постійне зростання захворюваності та кількості важких хворих у лікарнях від 30 жовтня у «червоній» зоні перебувають вже 15 областей, у тому числі і Львівщина. З 1 листопада жорсткий карантин запровадять також у Києві.

Зазначимо, що паралельно в Україні прискорюються темпи вакцинації. Зокрема, у Львові відкривають нові центри вакцинації, які вже другий тиждень працюють цілий день, а можливість вакцинуватися з’явилася на найбільших залізничних вокзалах по всій Україні. Крім того, МОЗ дозволило вакцинувати всіх дітей від 12 років. За попередню добу по всій Україні зробили понад 317 тисяч щеплень, у тому числі майже 233 тисячі – першої дози.