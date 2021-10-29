Вакцинуватися від коронавірусу тепер можна і у приміщенні Головної пошти
У Львові вже вакцинувалося понад 460 тисяч мешканців міста, з них дві дозви вакцини отримали понад 186 тисяч
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Від п’ятниці, 29 жовтня у Львові відкривається ще один тимчасовий пункт вакцинації. Він діятиме в приміщенні Головної пошти, що на вул. Словацького, 1.
Пункт вакцинації функціонуватиме в Поштовому відділенні №1 (Львів-Поштамт) у будні і вихідні за стандартним графіком:10:00 -14:00, 15:00-18:30, повідомили у ЛМР.
У цьому центрі вакцинації працюватиме одна мобільна бригада. Щеплення від коронавірусної інфекції можна зробити вакцинами – Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, яких у Львові й в області є достаньо.
У четвер, 28 жовтня, у Львові вакцинувалося 7703 мешканців міста, з них 1804 львів’ян отримали другу дозу вакцини.
- вакциною AstraZeneca – 1040 осіб (другу дозу – 366);
- вакциною CoronaVac – 2641 особа ( 487);
- вакциною Pfizer – 4022 особи ( 951).
Станом на ранок 29 жовтня у Львові зробили щеплення понад 460 тисяч мешканців міста, з них понад 186 тисяч отримали дві дози вакцини.
|
Вакцина
|
Всього щеплень (доз)
|
Кількість осіб
1 дозою
|
Кількість осіб
2 дозами
|
AstraZeneca
|
90984
|
51323
|
39661
|
CoronaVac
|
114079
|
70314
|
43765
|
Pfizer
|
179541
|
113131
|
66410
|
Moderna
|
76124
|
39608
|
36516
|
За весь період проведено щеплень
|
460728
|
274376
|
186352
До слова, за минулу добу коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 1702 мешканців Львівщини, серед яких 654 львів’ян. До ковідних лікарень госпіталізували вчора 90 хворих, з них вакцинованих – 17. Станом на 29 жлвтня на стаціонарному лікуванні у львівських міських лікарнях перебуває 921 пацієнт: 884 з них має Covid-19, 64 – у реанімації, 52 людини підключено до апаратів ШВЛ.