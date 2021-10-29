У Львові можна вакцинуватися у будні і у вихідні у зручний для львів'ян час

Від п’ятниці, 29 жовтня у Львові відкривається ще один тимчасовий пункт вакцинації. Він діятиме в приміщенні Головної пошти, що на вул. Словацького, 1.

Пункт вакцинації функціонуватиме в Поштовому відділенні №1 (Львів-Поштамт) у будні і вихідні за стандартним графіком:10:00 -14:00, 15:00-18:30, повідомили у ЛМР.

У цьому центрі вакцинації працюватиме одна мобільна бригада. Щеплення від коронавірусної інфекції можна зробити вакцинами – Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, яких у Львові й в області є достаньо.

У четвер, 28 жовтня, у Львові вакцинувалося 7703 мешканців міста, з них 1804 львів’ян отримали другу дозу вакцини.

вакциною AstraZeneca – 1040 осіб (другу дозу – 366);

вакциною CoronaVac – 2641 особа ( 487);

вакциною Pfizer – 4022 особи ( 951).

Станом на ранок 29 жовтня у Львові зробили щеплення понад 460 тисяч мешканців міста, з них понад 186 тисяч отримали дві дози вакцини.

Вакцина Всього щеплень (доз) Кількість осіб 1 дозою Кількість осіб 2 дозами AstraZeneca 90984 51323 39661 CoronaVac 114079 70314 43765 Pfizer 179541 113131 66410 Moderna 76124 39608 36516 За весь період проведено щеплень 460728 274376 186352

До слова, за минулу добу коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 1702 мешканців Львівщини, серед яких 654 львів’ян. До ковідних лікарень госпіталізували вчора 90 хворих, з них вакцинованих – 17. Станом на 29 жлвтня на стаціонарному лікуванні у львівських міських лікарнях перебуває 921 пацієнт: 884 з них має Covid-19, 64 – у реанімації, 52 людини підключено до апаратів ШВЛ.