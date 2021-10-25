У Львові вакцинуватися від коронавірусу можна упродовж всього тижня
Адреси і телефони пунктів вакцинації, де можна щепитися
У Львові вакцинуватися від коронавірусної інфекції можна впродовж всього тижня: і у будні дні, і у вихідні. Зробити цеплення можна і у стаціонарних пунктах щеплень, що діють при поліклініках і лікарнях, і у тимчасових пунктах вакцинації, які діють щоденно, включно з вихідними. Доступні вакцини – Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.
Стаціонарні пункти вакцинації
|
МІСЦЕ
|
ЧАС/ДЕНЬ
|
ТЕЛЕФОН
|
1. Міська поліклініка (МП) вул. Руська, 20)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(095) 088-69-53
|
2. МП (вул. Симоненка, 4)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(095) 088-25-20
|
3 .МП (вул. Повітряна, 99)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(099) 078-22-31
|
4. МП (пр. Червоної Калини, 68)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(095) 081-50-61
|
5. МП (вул. Виговського, 32)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(095) 367-38-67
|
6. МП (вул. Медової печери, 1)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(067) 549-33-58
|
7. МКЛ (вул. Хімічна, 7а)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(098) 236-20-97
|
8. МКЛ (вул. Озаркевича, 2; вул. Шевченка, 358б)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(068) 354-41-07
|
9. МКЛ (вул. Стецька, 3)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(095) 460-20-07
|
10. МКЛ (вул. Чупринки, 61)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(099) 617-69-14
|
11. МКЛ (вул. Навроцького, 23)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(068) 799-89-56
|
12. МКЛ (вул. Бой-Желенського, 14)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(032) 238-56-69
|
13.ЛШМД (вул. Мазепи, 25)
|
з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00
|
(068) 210-84-15
Тимчасові пункти вакцинації (робочі дні)
|
МІСЦЕ
|
ЧАС/ДЕНЬ
|
ВАКЦИНА
|
Forum Lviv
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Victoria Gardens
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Епіцентр на Городоцькій
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer
|
Епіцентр на Хмельницького
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer
|
Центр Довженка
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Головний залізничний вокзал
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Нижній Шувар
|
П’ятниця 15:00-18:30
|
Pfizer
|
Середня загальноосвітня школа № 95 (можливі зміни)
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Львівський палац мистецтв (можливі зміни)
|
Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
Вакцинація у вихідні дні
|
МІСЦЕ
|
ЧАС/ДЕНЬ
|
ВАКЦИНА
|
Forum Lviv
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Victoria Gardens
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Центр Довженка
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Епіцентр на Городоцькій
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer
|
Епіцентр на Б. Хмельницького
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer
|
Головний залізничний вокзал
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Нижній Шувар
|
Субота 10:00-15:00
|
Pfizer
|
Середня загальноосвітня школа № 95 (можливі зміни)
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac
|
Львівський палац мистецтв (можливі зміни)
|
Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30
|
Pfizer, AstraZeneca, Coronavac