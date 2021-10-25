Вакцинуватися від коронавірусу можна і у будні, і у вихідні дні

У Львові вакцинуватися від коронавірусної інфекції можна впродовж всього тижня: і у будні дні, і у вихідні. Зробити цеплення можна і у стаціонарних пунктах щеплень, що діють при поліклініках і лікарнях, і у тимчасових пунктах вакцинації, які діють щоденно, включно з вихідними. Доступні вакцини – Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Стаціонарні пункти вакцинації МІСЦЕ ЧАС/ДЕНЬ ТЕЛЕФОН 1. Міська поліклініка (МП) вул. Руська, 20) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (095) 088-69-53 2. МП (вул. Симоненка, 4) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (095) 088-25-20 3 .МП (вул. Повітряна, 99) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (099) 078-22-31 4. МП (пр. Червоної Калини, 68) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (095) 081-50-61

(096) 923-18-66 5. МП (вул. Виговського, 32) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (095) 367-38-67 6. МП (вул. Медової печери, 1) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (067) 549-33-58 7. МКЛ (вул. Хімічна, 7а) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (098) 236-20-97 8. МКЛ (вул. Озаркевича, 2; вул. Шевченка, 358б) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (068) 354-41-07 9. МКЛ (вул. Стецька, 3) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (095) 460-20-07 10. МКЛ (вул. Чупринки, 61) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (099) 617-69-14 11. МКЛ (вул. Навроцького, 23) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (068) 799-89-56 12. МКЛ (вул. Бой-Желенського, 14) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (032) 238-56-69 13.ЛШМД (вул. Мазепи, 25) з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 20:00 (068) 210-84-15 Тимчасові пункти вакцинації (робочі дні) МІСЦЕ ЧАС/ДЕНЬ ВАКЦИНА Forum Lviv Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Victoria Gardens Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Епіцентр на Городоцькій Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer Епіцентр на Хмельницького Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer Центр Довженка Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Головний залізничний вокзал Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Нижній Шувар П’ятниця 15:00-18:30 Pfizer Середня загальноосвітня школа № 95 (можливі зміни) Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Львівський палац мистецтв (можливі зміни) Будні дні 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Вакцинація у вихідні дні МІСЦЕ ЧАС/ДЕНЬ ВАКЦИНА Forum Lviv Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Victoria Gardens Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Центр Довженка Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Епіцентр на Городоцькій Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer Епіцентр на Б. Хмельницького Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer Головний залізничний вокзал Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Нижній Шувар Субота 10:00-15:00 Pfizer Середня загальноосвітня школа № 95 (можливі зміни) Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac Львівський палац мистецтв (можливі зміни) Субота та неділя 10:00-14:00, 15:00-18:30 Pfizer, AstraZeneca, Coronavac

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