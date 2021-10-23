Учора на Львівщині зафіксували найбільшу кількість хворих за всю пандемію

За минулу добу на Львівщині зафіксували 1754 нових хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 743 мешкаці Львова. Це найвищий добовий показник захворюваності за весь час пандемії. За прогнозами лікарів, це ще не пік захворюваності, хворих може бути ще більше.

За кількістю нових випадків Львівщина опинилася на другому місці в Україні, лише трохи поступилася більш густонаселеній Дніпропетровській області, де за добу виявлено 1832 хворих на ковід.

На Львівщині рівень захворюваності на Covid-19 вже значно перевищує весняні показники, коли щодоби фіксували понад тисячу хворих. Найбільше хворих тоді виявили у квітні 2021 року, коли за добу захворіло 1668 мешканців області. Це був найвищий показник за всю пандемію. За минулу добу, 22 жовтня, Львівщина побила і цей антирекорд, бо в області виявили 1754 хворих.

Станом на ранок, 23 жовтня, у ковідних лікарнях Львова та області перебуває 2935, з них: вакциновані 245 (в т. ч. двома дозами - 144). За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок. У реанімації перебуває 199 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 54.

Близько 95% пацієнтів, які потрапляють до лікарень Львова у важкому стані, – невакциновані, повідомив 22 жовтня на брифінгу перший заступник мера Андрій Москаленко.