Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати проти Covid-19 усіх дітей від 12 років. Відповідний наказ було підписано ще 13 жовтня, але про нього стало відомо лише зараз.

Фахівці МОЗ рекомендують вакцинувати усіх дітей від 12 років препаратом від Pfizer, незалежно від належності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку, та з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Таке рішення ухвалили, враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на коронавірус серед дітей.

Щеплення протипоказане у випадку серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини.

Дітям, які перенесли міокардит або перикардит, після першого щеплення рекомендують відкласти введення другої дози до отримання додаткових даних.

Водночас дітям, у яких в анамнезі був міокардит, не пов’язаний із вакцинацією проти Covid-19, і вони не перебувають під наглядом кардіолога, дозволяють вакцинуватися.

Відкласти вакцинацію також рекомендують тим дітям, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.

Раніше МОЗ рекомендувало в окремих випадках вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 років.

Станом на 26 жовтня, першою дозою від ковіду щепили 13,5 тис. українських дітей віком 12-17 років. Щеплення двома дозами отримали 9 тис. дітей.