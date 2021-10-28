Раніше Кабмін закликали віднести Київ до «червоної» зони через погіршення ситуації з Covid-19

Київ з понеділка, 1 листопада, переходить у «червону» карантинну зону. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва», – йдеться у повідомленні.

Що заборонено у «червоній» карантинній зоні ?

Немчінов нагадав, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, крім доставки чи на винос, ТРЦ та розважальним закладам; закладам культури; кінотеатрам та театрам; фітнес-клубам та спортзалам; басейнам; речовим ринкам.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також у «червоній зоні» заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Лікарні мають припинити планові госпіталізації, однак невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів, а вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними та пульмонологічними захворюваннями і паліативним хворим.

Що дозволено?

У«червоній» карантинній зоні без додаткових обмежень, крім дотримання протиепідемічних норм, і надалі можуть працювати: магазини та супермаркети, де продають продукти, ліки, медичні вироби, побутову хімію, пресу, ветеринарні препарати, корми, насіння, квіти, добрива. Також працюватимуть пошти, банки, заправки, ремонтні майстерні, перукарні та салони краси (тільки за попереднім записом), продуктові ринки, автокінотеатри та автоконцерти.

Нагадаємо, раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ посилює карантин і просить уряд ввести «червону» зону.

Крім того, з 1 листопада усі київські школярі навчатимуться дистанційно до поліпшення епідемічної ситуації, а дитячі садки зможуть працювати за умови повної вакцинації 100% їхнього персоналу.

Наразі в «червоній» зоні перебувають 8 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

Від суботи, 30 жовтня, в «червону» зону переходять ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська. Загальна кількість регіонів із найжорсткішими обмеженнями складе 15.