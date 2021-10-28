Влада Києва не закриватиме громадський транспорт у зв'язку з посиленням карантинних обмежень, проте пасажирам необхідно буде надавати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме, але їздити в ньому повинні будуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевірятимуть документи не при вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців», – сказав Кличко на брифінгу у четвер, 28 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, усі київські заклади громадського харчування, ТРЦ, готелі, спортзали та заклади соціальної сфери з 1 листопада можна буде відвідувати лише з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про вакцинацію.

Крім того, з 1 листопада усі київські школярі навчатимуться дистанційно до поліпшення епідемічної ситуації, а дитячі садки зможуть працювати за умови повної вакцинації 100% їхнього персоналу.

Він наголосив, що такі заходи вводяться, оскільки «немає інших варіантів», щоб уберегти життя та здоров'я людей та не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати великої кількості хворих.

Також Кличко закликав уряд віднести Київ до «червоної» зони карантину через стрімке погіршення у місті ситуації з коронавірусом.

«Рішення про переведення міста до “червоної” зони приймає Державна комісія з надзвичайних ситуацій. І ми звертаємося до уряду прийняти таке рішення», – заявив Кличко.

Він зазначив, що переведення в «червону» зону необхідне через погіршення показників та стрімке поширення коронавірусу в Києві.

«Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За останній тиждень у Києві – понад тисячу хворих щодобово. І понад 30, а то й понад 40-50 смертей. Серед померлих чимало людей молодих. І навіть однорічна дитина. Збільшується і кількість госпіталізованих у лікарні столиці. І пацієнтів, які потребують кисневої підтримки», – наголосив Кличко.

«84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Заповнюваність ліжок із киснем уже третій день поспіль – понад 66%. А це вже – критерій “червоної” зони», – додав він.