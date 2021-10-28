80% усіх госпіталізованих з Covid-19 пацієнтів залежні від кисню, повідомив на брифінгу у четвер, 28 жовтня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого зі штамом коронавірусу «Дельта», зросло у 5-6 разів. Зараз у 480 лікарнях, які надають медичну допомогу хворим із Covid-19, розгорнуто понад 70 тис. ліжок для пацієнтів з Covid-19, з яких із киснем – понад 66 тис.

67% ліжок зайняті пацієнтами з підозрою або підтвердженим Covid-19. Водночас реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 50%. Однак, як пише «Українська правда», міністр запевнив, що жоден пацієнт та жодна лікарня у країні не залишені без кисню.

«У певних лікарнях та регіонах є підвищений попит на кисень, але він контрольований», – стверджує Ляшко.

За його словами, у 46 із 480 лікарень, а це близько 10%, ліжка з киснем вже зайняті на 100%. У 193 лікарнях (40% від усіх ковідних лікарень) ліжка з киснем зайняті на 75%. Решта закладів не мають критичного навантаження.

До слова, станом на 26 жовтня ліжка з киснем в Україні були заповнені на 66%. Найвищий показник заповненості зафіксували у Донецькій та Запорізькій областях – 80%.