З 30 жовтня у «червоній» зоні перебуватимуть вже 15 областей, у тому числі і Львівщина

За попередню добу, 28 жовтня, коронавірус діагностували у ще 26 870 людей, що є новим рекордом захворюваності для України. Минулий рекордний показник був напередодні, 27 жовтня: тоді ковід підтвердився у 26 071 людини.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше нових випадків захворювання, як і раніше, виявили у Одеській (2 156) та Дніпропетровській (2 164) областях, а також у Львівській (1 702), Харківській (1 497) та в Києві (1 616). Померло за минулу добу 648 українців, одужало – 9 784.

Через постійне зростання захворюваності та кількості важких хворих у лікарнях відзавтра, 30 жовтня, у «червоній» зоні перебуватимуть вже 15 областей, у тому числі і Львівщина. З 1 листопада жорсткий карантин запровадять також у Києві.

Зазначимо, що паралельно в Україні прискорюються темпи вакцинації. Зокрема, у Львові центри вакцинації вже другий тиждень працюють цілий день, а можливість вакцинуватися з’явилася на найбільших залізничних вокзалах по всій Україні. Крім того, МОЗ дозволило вакцинувати всіх дітей від 12 років.