Майже 100% випадків захворювання в Україні припадають на штам «Дельта»

За минулу добу, 27 жовтня, коронавірус підтвердився у 26 071 людини, що є новим рекордним показником захворюваності. Минулий рекорд був 21 жовтня, коли ковід діагностували в 23 785 людей.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найбільше нових випадків захворювання виявили у Одеській (2 296), Дніпропетровській (2 113), Житомирській (1 668), Львівській (1 506), Харківській (1 517) та Запорізькій (1 449) областях, а також у Києві (1 451). Померло за минулу добу 576 українців, одужало – 10 006.

Зазначимо, що паралельно в Україні прискорюються темпи вакцинації. Зокрема, у Львові центри вакцинації вже другий тиждень працюють цілий день, а можливість вакцинуватися з’явилася на найбільших залізничних вокзалах по всій Україні. Це пов’язано з посиленням карантинних обмежень, а також важчими наслідками від коронавірусу для нещеплених. У червону зону карантину перевели вже 15 областей, у тому числі і Львівщину.

Зараз в Україні домінує штам коронавірусу «Дельта», смертність від якого серед невакцинованих людей в 11 разів вища, ніж серед вакцинованих. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, майже 100% випадків захворювання в Україні припадають на цей штам. Загалом лікарі по всій Україні спостерігають збільшення кількості важких хворих у реанімаційних відділеннях. Фактично всі вони – невакциновані.