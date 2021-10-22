За минулу добу, 21 жовтня, коронавірус підтвердився у 23 785 людей, що є новим рекордним показником захворюваності. Минулий рекорд був 20 жовтня, коли ковід діагностували в 22 415 людей.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (1 647), Дніпропетровській (1 641), Одеській (1 484), Запорізькій (1 390), Харківській (1 306) та Сумській (1 305) областях, а також у Києві (1 323).

Крім того, за минулу добу від коронавірусу померли 615 людей, що також є новим рекордним показником. Попередні пікові показники фіксували 20 жовтня – 546, 18 жовтня – 538, та 6 квітня – 481 померлий. Найбільше летальних випадків за 20 жовтня сталося у Донецькій області – 94. Це найбільший добовий показник для одного регіону від початку пандемії.

Зазначимо, що лікарі по всій Україні спостерігають збільшення кількості важких хворих у реанімаційних відділеннях. Фактично всі вони – невакциновані. Зокрема, у ковідних відділеннях Львівщини загалом на стаціонарному лікуванні є лише приблизно 2-2,5% щеплених від коронавірусу людей. Зараз в Україні домінує штам коронавірусу «Дельта», смертність від якого серед невакцинованих людей в 11 разів вища, ніж серед вакцинованих.