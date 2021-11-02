В застосунку «Дія» з’явилася можливість генерувати дитячі ковід-сертифікати. Їх можна згенерувати для дітей віком від 12 років, щеплених мінімум однією дозою вакцини від коронавірусу, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, сертифікати щепленим дітям можуть згенерувати їхні батьки. Для цього одному з батьків потрібно зайти в Дію і додати свідоцтво про народження дитини. Як це зробити – дивіться у відео:

Федоров наголосив, що перед додаванням сертифіката потрібно переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія Дії (версія 3.0.18 для iOS, 3.0.14 – для Android).

Як згенерувати дитячий ковід-сертифікат у «Дії»:

авторизуйтесь у застосунку «Дія»;

додайте в Дію свідоцтво про народження дитини;

у меню «Послуги» виберіть «Covid-сертифікати»;

сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із вашими документами.

Водночас діти з 14 років уже можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чіпа NFC на ID-картці або біометричному паспорті. Як дитина віком від 14 років може згенерувати ковід-сертифікат, дивіться у відео:

Нагадаємо, напередодні у «Дії» почалося бета-тестування ковід-сертифікатів на основі негативних ПЛР-тестів. Також раніше у цьому застосунку з’явилася можливість генерувати ковід-сертифікати без фотоідентифікації.